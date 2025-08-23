Milan Cremonese, Allegri alla domanda sullo Scudetto: «Noi favoriti? Ci tengo a dire questa cosa». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il sipario sulla Serie A si alza anche per il Milan, che si prepara a esordire in campionato questa sera contro la Cremonese. Alla vigilia del match, l’allenatore Massimiliano Allegri ha tenuto la sua prima conferenza stampa stagionale, delineando la sua visione per l’anno che verrà e sbilanciandosi anche sulla lotta per il titolo. L’obiettivo, fin da subito, è chiaro: “Iniziamo un percorso ottimale che ci dovrà portare al massimo. A marzo vogliamo arrivare nelle migliori condizioni”. Una dichiarazione che sottolinea l’approccio pragmatico e orientato al lungo periodo del tecnico livornese, noto per la sua capacità di far crescere le squadre nel corso della stagione.

Le prime sensazioni di Allegri sono decisamente positive. Il mister ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto finora e per l’atteggiamento dei suoi giocatori: “Sono molto contento dei ragazzi che ho trovato, un gruppo che sta diventando squadra”. L’attenzione dell’allenatore si concentra ora sull’impegno imminente, con un avvertimento diretto alla squadra: “Oggi inizia la stagione e avremo una partita complicata”. Nonostante la differenza di blasone, Allegri non si fida affatto della Cremonese di Davide Nicola, un avversario che conosce bene e che teme per la sua organizzazione e la sua combattività. “Le squadre di Nicola sono sempre rognose”, ha ribadito.

Successivamente, il mister si è espresso sulla griglia di partenza per lo Scudetto, stilando un elenco che include ben 8 squadre. Tra le favorite, Allegri ha menzionato Inter, Roma, Fiorentina, Juventus e Napoli. Quest’ultima, secondo il tecnico rossonero, è la “vera favorita perché ha vinto lo scorso anno”. Una mossa tipica di Allegri, che prova a caricare di pressione gli avversari, pur non escludendo la sua stessa squadra dalla lotta per il titolo. Per il Milan, la parola d’ordine è concentrazione. Il primo ostacolo è insidioso, e la squadra dovrà scendere in campo con la giusta mentalità per conquistare i primi tre punti e avviare il proprio percorso.