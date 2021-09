Milan con una rosa più forte e ampia, Pioli può ambire allo scudetto

Pensare allo scudetto è ancora presto ma il Milan ha tutte le carte in regola per poter puntare a qualcosa in più di una semplice…

Pensare allo scudetto è ancora presto ma il Milan ha tutte le carte in regola per poter puntare a qualcosa in più di una semplice qualificazione Champions. A partire dalla rosa, diventata più forte ed ampia, con diversi possibili titolari.

Sino a Pioli: da quando il tecnico parmense si è seduto sulla panchina rossonera il Diavolo ha preso il volo. Diversi giocatori hanno fatto un ulteriore salto di qualità, da Brahim Diaz a Rebic, sino a Leao e Tonali.

Brava anche la dirigenza a sfornare un mercato importante, prelevando elementi duttili alla causa: da Bakayoko a Ballo-Touré sino al riscatto di Tomori e Tonali, l’arrivo di Giroud, una terza punta, Pellegri. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.