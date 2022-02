Milan, con la Sampdoria torna Florenzi: Pioli si affida alla sua duttilità

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessandro Florenzi tornerà titolare nella gara di domani contro la Sampdoria sostituendo Theo Hernandez: Pioli si fida della sua duttilità

Dopo due gare trascorse in panchina, Alessandro Florenzi è pronto a tornare titolare nella gara di domani contro la Sampdoria. L’italiano avrà il compito di sostituire lo squalificato Theo Hernandez con Pioli pronto a schierarlo a sinistra.

Il tecnico emiliano è pronto dunque a sfruttare la sua duttilità: sarà la prima volta dell’ex Roma come terzino sinistro in rossonero e Florenzi ha voglia di farsi trovare pronto per convincere la società a riscattarlo. La strada è quella giusta.