Milan Como a Perth, spunta la clamorosa novità! Piega inaspettata nelle ultime ore, non se lo aspettava nessuno. Cosa sta succedendo

Milan Como a Perth rischia di saltare: i club, dopo le polemiche delle ultime settimane, stanno pensando di rimanere in Italia

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola in modo significativo: «Milan-Como può ‘tornare’ in Italia: i club ci pensano».

Nelle ultime settimane, il progetto di giocare la partita di Serie A in programma a febbraio tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Cesc Fabregas a Perth, in Australia, è stato al centro di accese polemiche. Ora, l’opposizione al progetto sembra aver influenzato anche i diretti interessati: «anche i due club starebbero iniziando a cambiare idea».

Milan Como a Perth: le critiche di Abodi e il rispetto per i tifosi

La questione ha coinvolto anche figure istituzionali. Nei giorni scorsi, il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, aveva espresso una posizione ambivalente sulla decisione della Lega Serie A.

Pur riconoscendo che la scelta «sta nelle possibilità» e che bisogna saper cogliere gli aspetti positivi, Abodi aveva puntato il dito sul disinteresse verso la base dei tifosi: «Certo manca rispetto per i tifosi perché lo spettacolo calcistico ha senso quando c’è il tuo pubblico».

Secondo il Ministro, ai sostenitori viene chiesto «un grande sacrificio non solo economico», e il loro principale lamento è il fatto «che non se ne tenga conto» nella decisione.

La possibilità che la gara venga riprogrammata in Italia, o comunque in una sede più comoda, è dettata non solo dalle critiche, ma anche dalle preoccupazioni logistiche e fisiche espresse da tecnici e opinionisti, che temono le conseguenze di un lungo viaggio in un periodo cruciale del campionato.