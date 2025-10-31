Milan Como a Perth, le dure dichiarazioni di Abodi! Il suo pensiero va ai tifosi. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

La decisione della Lega Serie A di far disputare la partita Milan-Como in programma a Perth, Australia, ha generato un acceso dibattito che è arrivato fino alle istituzioni. A intervenire sulla questione è stato Andrea Abodi, il Ministro per lo Sport e per i Giovani, che, pur comprendendo le ragioni promozionali dell’iniziativa, ha espresso una forte riservariguardo all’impatto sui sostenitori.

A margine del Premio De Sanctis a Roma, il Ministro ha analizzato la situazione con un tono giornalistico equilibratoma critico verso la mancanza di considerazione per il pubblico casalingo.

“Ognuno esprime il suo pensiero, la scelta della Lega penso stia nelle possibilità e credo bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Certo manca rispetto per i tifosi perché lo spettacolo calcistico ha senso quando c’è il tuo pubblico e qui si chiede un grande sacrificio non solo economico, perché quello che credo i tifosi lamentino è il fatto che non se ne tenga conto,” ha dichiarato Abodi, come riportato dall’ANSA.

L’Equilibrio Tra Business e Passione Popolare

Il Ministro Abodi ha riconosciuto che la scelta di portare il match del Diavolo e del Como in un’inedita cornice internazionale come Perth risponde a una logica di marketing e internazionalizzazione del calcio italiano. Ha definito l’evento come “speciale, unico e irripetibile“, un’occasione di promozione per la Serie A che, secondo la Lega, è conveniente per le società.

Tuttavia, l’equilibrio tra l’opportunità commerciale e il sentimento popolare legato alla passione calcistica rimane precario. Il disappunto espresso dai sostenitori, costretti a rinunciare alla visione casalinga della partita, è il punto focalesollevato da Abodi. Questo aspetto, che tocca il cuore dell’identità sportiva, dovrà essere gestito con maggiore sensibilità.

Il Lavoro di Allegri e Tare in Sfondo

La vicenda logistica e mediatica si inserisce nel contesto del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri, il saggio allenatore livornese impegnato a raggiungere risultati sul campo, e del neo-direttore sportivo Igli Tare, l’esperto dirigente albanese che lavora per rafforzare la struttura societaria. Sebbene l’evento in Australia non influenzi direttamente le strategie tecnico-tattiche di Allegri, come il mister stesso ha suggerito in passato, rappresenta una distrazione che i rossoneri vorrebbero evitare.

Abodi ha concluso con un augurio: “Mi auguro ci sia la sensibilità di mitigare questo impatto con una visione aperta a tutti dello spettacolo.” La speranza è che la Lega trovi il modo di risarcire moralmente i tifosi per il sacrificio richiesto.