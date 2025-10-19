Milan Como in Australia, i tifosi lariani prendono posizione: è successo nella gara odierna contro la Juve

Milan Como in Australia: i tifosi lariani in silenzio per 15 minuti durante la gara con la Juve per protesta contro la trasferta in Australia

La grande impresa sportiva del Como contro la Juventus (vittoria per 2-0, un risultato che mancava da oltre settant’anni) è stata preceduta da un gesto di protesta clamoroso e significativo. I tifosi Lariani, assiepati sugli spalti dello stadio Senigallia, hanno optato per quindici minuti di silenzio durante l’attesissima partita contro i Bianconeri. Un segnale inequivocabile di dissenso verso le decisioni societarie che stanno alterando il tradizionale clima del calcio italiano.

La protesta era rivolta in particolare contro la scelta di giocare la partita Milan-Como a Perth, in Australia. Una decisione che, sebbene mossa da logiche di marketing e internazionalizzazione del brand calcistico italiano, ha profondamente irritato la tifoseria locale, che si sente privata di un evento casalingo a favore di interessi commerciali lontani.

Già nei giorni scorsi, un comunicato ufficiale dei tifosi aveva risposto con fermezza alla richiesta di “sacrificio” avanzata dalla società Lariana per il “bene comune” del calcio italiano, un concetto che la tifoseria non ha accettato.

PAROLE – «Con rispetto, ma con fermezza, lo diciamo chiaro: non accettiamo lezioni di sacrificio da chi non ha mai vissuto il nostro», recitava la nota, evidenziando una frattura tra la visione imprenditoriale del club e l’attaccamento territoriale dei suoi sostenitori più fedeli.

Il silenzio assoluto durato per il primo quarto d’ora della gara contro la Juventus, una delle partite più sentite e blasonate del campionato, ha rappresentato un sacrificio emotivo da parte dei tifosi stessi, ma ha garantito una visibilità nazionale e internazionale al loro messaggio. Il match è ripreso nel suo pieno clima solo dopo il primo quarto d’ora, ma la dimostrazione ha lasciato il segno: il cuore dei tifosi batte in Italia, e non accetta di essere spostato a migliaia di chilometri di distanza.