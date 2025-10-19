Como Juve 2-0: Kempf e Nico Paz affondano Tudor. Il resoconto del match

Como Juve 2-0: brutta sconfitta per i bianconeri di Tudor che cadono sotto i colpi di Kempf e Nico Paz. Il resoconto del match

L’anticipo delle 12.30 della domenica di Serie A ha regalato un risultato clamoroso: il Como batte la Juventus per 2-0. Un successo che ai Lariani mancava contro i Bianconeri da più di 70 anni. Le reti portano le firme di Kempf e Nico Paz.

I padroni di casa si sono portati subito in vantaggio: Kempf ha approfittato di un errore di Kalulu, ex Milan, su uno schema da angolo e ha battuto il portiere Di Gregorio.

Nella ripresa, la chiude il giovane Nico Paz al termine di un contropiede fulmineo: l’argentino ha superato Cambiaso con una finta a rientrare e ha trovato il gol con un sinistro a giro davvero delizioso. La sconfitta aggrava il periodo difficile di Igor Tudor sulla panchina Bianconera.