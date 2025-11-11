HANNO DETTO
Milan Como in Australia? Ottavio Bianchi non ci sta: «Solo una grande stupidaggine pubblicitaria». La stoccata dello storico ex tecnico
Milan Como in Australia, Ottavio Bianchi, noto ex tecnico, ha condannato l’idea di giocare la sfida di febbraio in Australia: le dichiarazioni
Continua a tenere banco la possibilità che la gara di ritorno tra Milan e Como in campionato si disputi a Perth, in Australia. Nonostante l’ufficialità sia ancora attesa, la Lega di Serie A sta lavorando apertamente per concretizzare l’evento, in attesa degli ok definitivi della federazione asiatica e della FIFA.
A margine di questa ipotesi, si moltiplicano i pareri, tra cui quello estremamente critico dell’ex tecnico Ottavio Bianchi, rilasciato a Radio Rai 1 durante Radio Anch’io Sport.
Bianchi ha espresso tutto il suo scetticismo riguardo la delocalizzazione della partita tra Milan e Como:
PAROLE – «Mi viene da sorridere. Il calcio è ormai dominato dal dio denaro. Non mi convince in nessuna maniera, né con i soldi né con la giustificazione di esportare il nostro calcio all’estero».
L’ex allenatore non vede alcun valore sportivo o promozionale nell’iniziativa, definendola senza mezzi termini una mossa di marketing: «Mi sembra solo una grande stupidaggine pubblicitaria».