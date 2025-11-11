Connect with us

HANNO DETTO

Milan Como in Australia? Ottavio Bianchi non ci sta: «Solo una grande stupidaggine pubblicitaria». La stoccata dello storico ex tecnico

HANNO DETTO

Rivera difende Leao: «Gli stanno rovinando la vita, da lui si aspettano sempre questa cosa e non va assolutamente bene»

HANNO DETTO

Stramaccioni elogia il Milan! I rossoneri sono perfetti negli scontro diretti mentre l'Inter... Le parole

HANNO DETTO

Estupinan Milan, Cattaneo netto sul terzino! Ed esce il caso Theo Hernandez

HANNO DETTO

Ricci su Rafael Leao: «Non sa nemmeno lui quanto è forte però c'è un aspetto che devo assolutamente sottolineare»

HANNO DETTO

Milan Como in Australia? Ottavio Bianchi non ci sta: «Solo una grande stupidaggine pubblicitaria». La stoccata dello storico ex tecnico

Milan news 24

Published

20 minuti ago

on

By

WhatsApp Image 2021 10 30 at 09.47.12

Milan Como in Australia, Ottavio Bianchi, noto ex tecnico, ha condannato l’idea di giocare la sfida di febbraio in Australia: le dichiarazioni

Continua a tenere banco la possibilità che la gara di ritorno tra Milan e Como in campionato si disputi a Perth, in Australia. Nonostante l’ufficialità sia ancora attesa, la Lega di Serie A sta lavorando apertamente per concretizzare l’evento, in attesa degli ok definitivi della federazione asiatica e della FIFA.

A margine di questa ipotesi, si moltiplicano i pareri, tra cui quello estremamente critico dell’ex tecnico Ottavio Bianchi, rilasciato a Radio Rai 1 durante Radio Anch’io Sport.

Bianchi ha espresso tutto il suo scetticismo riguardo la delocalizzazione della partita tra Milan e Como:

PAROLE – «Mi viene da sorridere. Il calcio è ormai dominato dal dio denaro. Non mi convince in nessuna maniera, né con i soldi né con la giustificazione di esportare il nostro calcio all’estero».

L’ex allenatore non vede alcun valore sportivo o promozionale nell’iniziativa, definendola senza mezzi termini una mossa di marketing: «Mi sembra solo una grande stupidaggine pubblicitaria».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.