Milan Como in Australia: ufficiale la decisione dell’UEFA! Il comunicato

Milan Como si giocherà in Australia, arriva l’annuncio ufficiale della UEFA! Una decisione in via eccezionale

Una notizia che riscrive la storia del campionato italiano: la UEFA ha dato il suo via libera eccezionale. Per la prima volta nella sua storia, una partita di Serie A si giocherà al di fuori dei confini europei. L’incontro in questione è Milan-Como, valido per la ventiquattresima giornata, in programma il 7/8 febbraio 2026 e si disputerà a Perth, in Australia.

Una Scelta Storica Dettata Dalla Necessità

La decisione di spostare la sede di una gara ufficiale del massimo campionato italiano non è frutto di una mera operazione commerciale, ma di una stringente necessità logistica. Lo storico stadio San Siro di Milano, casa del Diavolo, non sarà infatti disponibile nel periodo in questione. L’impianto sarà occupato dalle attività correlate ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Di fronte all’impossibilità di giocare nell’impianto milanese, la Lega Serie A ha colto l’occasione per trasformare un problema in un’opportunità unica di marketing globale. La gara tra i rossoneri di Massimiliano Allegri, l’allenatore noto per la sua pragmatica mentalità vincente, e il Como, una delle formazioni neopromosse, si giocherà all’Optus Stadium di Perth.

Promozione Globale: La Serie A Sbarca in Australia

Il match non solo rappresenta una soluzione al problema logistico, ma si configura come un esperimento cruciale per l’espansione del brand Serie A in un mercato in crescita come quello australiano, ricco di appassionati di calcio e di una folta comunità italiana.

L’UEFA ha dato il suo placet dopo un’attenta consultazione con tutte le parti in causa, inclusi i tifosi, riconoscendo l’eccezionalità della situazione. Questo evento segna un passo significativo nella strategia di internazionalizzazione del calcio italiano, ponendolo sullo stesso piano di altre leghe europee che hanno esplorato l’ipotesi di giocare all’estero.

L’attesa è ora tutta per i dettagli logistici e per l’accoglienza che la capitale dell’Australia Occidentale riserverà alla prestigiosa sfida. L’appuntamento è fissato per l’8 febbraio 2026, quando il campo di Perth sarà il teatro di un evento sportivo senza precedenti.