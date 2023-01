Milan, i clean sheet sono un vecchio ricordo: il dato sulla difesa. I numeri della fase difensiva rossonera

Nel match contro la Roma, il Milan è uscito nuovamente da una partita con almeno un gol subito. I clean sheet dello scorso anno sembrano un vecchio ricordo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, le partite senza subire reti stanno diventando pericolosamente sporadiche: lo scorso anno, in tutto il campionato, furono 18. In queste prime 17 partite sono stati solo 4 (Bologna, Sassuolo, Juve, Cremonese).