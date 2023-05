Milan, il prossimo anno sarà ancora Champions League. Il film della stagione e le prime novità di calciomercato

Il campionato di Serie A è ormai giunto alla sua conclusione, manca solamente una giornata che servirà a decretare gli ultimi verdetti. In questi ultimi giorni a far rumore è stata la corsa per la Champions League, con una dura sfida tra Milan, Atalanta, Roma e Juventus (penalizzata) che ha visto uscire vittoriosi i rossoneri di Pioli. Sì, perché la vittoria contro la Vecchia Signora per 0-1 nell’ultimo turno di campionato ha dato l’ufficialità al Milan di partecipare alla prossima edizione di Champions League. Adesso, con la giusta tranquillità, si dovrà pianificare al meglio il futuro.

L’edizione 2022-23, però, non ha ancora un campione e tutti gli occhi sono posti sul match decisivo che assegnerà la Coppa dalle Grandi Orecchie: Manchester City e Inter si sfideranno il 10 giugno per decretare chi sarà la regina d’Europa. Nella maggior parte dei casi, come accade anche secondo gli specialisti di Wincomparator, i pronostici sulla finale di Champions League si sbilanciano a favore degli inglesi, troppo favoriti per il gran finale di Istanbul. Forse per una volta il Milan tiferà Inter, con la consapevolezza che il prossimo anno si tenterà di ripetere l’impresa vista in questa stagione, magari con il Diavolo in finale.

Tra alti e bassi, raggiunto l’obiettivo

Con la corsa allo Scudetto abbandonata dopo la sosta per il Mondiale in Qatar, per il Milan di Stefano Pioli restavano due obiettivi: andare il più avanti possibile in Champions League e raggiungere la qualificazione per la prossima stagione, entrambi ampiamente raggiunti. Infatti, nella penultima giornata di Serie A, la vittoria decisiva contro la Juventus, grazie al gol di Giroud, ha sancito la partecipazione matematica al palcoscenico più importante d’Europa, ma resta da capire solamente se concluderà la stagione al terzo o quarto posto.

Un traguardo importante per la società, visto l’andamento della squadra che ha dovuto attraversare non poche difficoltà. Per fortuna queste sono alle spalle e, adesso, si può programmare con calma il Milan che verrà. Si riparte ancora da Mister Pioli, contento della fiducia della società e di Paolo Maldini, considerandolo un pilastro importante per il futuro rossonero. Proprio l’ex capitano e leggenda rossonera vuole fare un regalo al tecnico per l’obiettivo raggiunto, ovvero l’acquisto di Kamada.

Kamada il primo rinforzo, si monitora Milinkovic-Savic

Centrocampista giapponese classe ’97, è in scadenza con l’Eintracht Francoforte e più che mai sembra ormai prossimo alla partenza, in direzione Milano. Il giocatore è pronto a dire sì alla proposta dei rossoneri di circa tre milioni di euro per cinque anni, diventando il primo colpo della società post qualificazione in Champions League.

Superata la concorrenza di molti i club su di lui, come Atletico Madrid e Borussia Dortmund, con i gialloneri che oltre a veder sfumare il campionato all’ultimo minuto dell’ultima giornata, hanno visto anche l’obiettivo principale recarsi altrove. D’altronde quando chiama una società come quella del Milan, difficile dire di no e Kamada lo sa.

Oltre al giapponese, per il centrocampo continua a essere forte il nome di Milinkovic-Savic. Il talento serbo della Lazio sembra sempre più lontano dalla Capitale e Maldini segue l’evolversi della situazione. Lotito chiederebbe circa 35 milioni per liberarlo, una cifra certamente non altissima che potrebbe essere adeguate per le casse rossonere. Sullo sfondo anche la Juventus che da sempre sogna il giocatore, ma che deve fare i conti con i problemi calcistici ed extra che la stanno investendo: infatti, oltre alla possibile penalizzazione, i bianconeri non sono riusciti a qualificarsi alla prossima Champions, retrocedendo addirittura in Conference, la cui presenza non sembra certa, visto che la UEFA potrebbe decidere di escluderla dalle coppe il prossimo anno.