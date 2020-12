Milan-Celtic streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Celtic streaming, diretta tv e probabili formazioni: ecco dove vedere la quinta gara dei gironi di Europa League

Milan-Celtic streaming: giovedì 3 dicembre, alle ore 18:55, i rossoneri scenderanno in campo a San Siro in un match valido per il quinto turno dei gironi di Europa League. Una sfida cruciale per gli uomini di Pioli, che devono provare a sbrigare al più presto la pratica qualificazione. In testa alla classifica del girone c’è il Lille con 8 punti, mentre il Milan è sotto di una lunghezza a quota 7. Rincorre lo Sparta Praga con 6 punti, mentre ormai spacciato il Celtic fermo a quota 1. A fine ottobre i rossoneri avevano sbancato Glasgow con un agevole 3-1. Domani Romagnoli e compagni potrebbero strappare matematicamente il biglietto per i sedicesimi: basterebbe una vittoria e contemporaneamente una sconfitta dello Sparta Praga contro il Lille.

Milan-Celtic streaming e diretta tv

Milan-Celtic sarà trasmessa sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV. Potrete seguire inoltre il live della gara sul nostro sito.

Milan-Celtic, ultime e probabili formazioni

MILAN – Mister Pioli potrebbe optare per un massiccio turnover. In difesa Dalot dovrebbe sostituire Calabria, mentre Gabbia potrebbe far rifiatare uno tra Kjaer e Romagnoli. Theo Hernandez confermato sulla sinistra. In mediana Tonali sicuro di una maglia da titolare, al suo fianco probabilmente Kessie. Davanti Rebic sarà l’unica punta. Alle spalle del croato potrebbero agire Hauge, Krunic e Brahim Diaz.

CELTIC – Gli scozzesi dovrebbero schierare un 4-2-3-1. La linea difensiva potrebbe essere composta da Elhamed, Jullien, Ajer e l’ex rossonero Laxalt. La mediana sarà formata da McGregor e Brown. Davanti Christie, Ntcham e Elyounoussi agiranno in supporto dell’unica punta Edouard.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC (4-2-3-1) – Barkas; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard.