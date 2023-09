Milan, il caso Calabria: Pioli gli dà piena fiducia, in Nazionale… Il terzino rossonero è il titolare della formazione rossonera

Davide Calabria è il capitano del Milan e uno dei titolarissimi della formazione di Stefano Pioli. Lo è sempre stato: il terzino rossonero è uno dei più presenti in questa squadra, al netto degli infortuni. Se tra i rossoneri è indispensabile, non è così per la Nazionale: il ct Spalletti non l’ha convocato.

A Milanello, ci andranno i suoi ex compagni di squadra Donnarumma e Tonali, mentre lui (come il resto del Milan) riposerà. Neanche il nuovo ruolo di Calabria, cucito da Pioli in queste tre iniziali partite di campionato, dove si rende protagonista della manovra offensiva rossonera gli è valsa la convocazione. È però uno dei gli obiettivi del capitano: ritrovare la maglia azzurra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.