Milan campione d’Italia! Scudetto numero 19, interrotto il digiuno che durava da 11 anni per i rossoneri

Il Milan travolge il Sassuolo al Mapei Stadium e si laurea campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia, agganciando così l’Inter, rivale stagionale, per numero di titoli in Serie A.

I rossoneri Pioli, autori di una cavalcata eccezionale e per molti impronosticabile, interrompono così un digiuno dal tricolore lungo 11 anni.

Scudetti vinti dal Milan