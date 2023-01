Milan, lo scout Pagani su Camarda: «Ha feeling con il gol, ma non è il profilo alla Pippo Inzaghi». Parla chi l’ha lanciato sui social

Intervistato a Tv Play, trasmissione Twitch di calciomercato.it, lo scout Francesco Pagani lo ha parlato del giocatore della Primavera del Milan, Francesco Camarda.

LA SCOPERTA – «Mi ha impressionato sin da subito, e informandomi meglio ho poi riportato i suoi dati su quel tweet, che è stato poi ripreso da quelle testate. Non mi sarei mai aspettato un tam-tam del genere. Non ho di certo scoperto io il giocatore, ma ho contribuito a renderlo un po’ conosciuto. Nell’ambiente però in molti dicevano che era già un giocatore fuori categoria da quando arrivato al Milan aveva 7-8 anni».

I PARAGONI – «Non so come si svilupperà Camarda in futuro, ma già sa fare un po’ tutto: ha un gran feeling con il gol, ma non è il profilo alla Pippo Inzaghi che attende principalmente in area di rigore. Non è tecnicamente neanche come Leo Messi, ma ha un buon controllo, sa portare palla e puntare l’uomo, è anche uno che sa crearle, le occasioni. Per questo dico che sa fare un po’ tutto».