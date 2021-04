Milan, Calhanoglu ora è seguito da mezza Europa: le squadre interessate

Le difficoltà di rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan hanno suscitato l’interesse di molte squadre europee

Non sta passando inosservata la lunga telenovela rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. Le difficoltà di prolungamento del turco hanno attirato l’attenzione di mezza Europa. Come riporta il The Sun, sul trequartista ci sarebbero soprattutto squadre di Premier League.

Arsenal, Chelsea e Manchester United sono pronte a darsi battaglia in caso di fumata nera definitiva tra il classe ’94 e la dirigenza rossonera. In Italia seguono interessate alla situazione la Juventus e l’Inter.