Il Milan ha chiuso la sessione di calciomercato estiva piazzando tanti esuberi sul mercato. Tra questi però è rimasto Caldara.

Come riportato da Tuttosport il difensore, accostato al Verona, sarà reintegrato in rosa come quinto centrale di ruolo. Paradossalmente ora potrebbe anche finire nella lista UEFA da consegnare entro lunedì a mezzanotte. Il centrale ex Spezia e Venezia può occupare il quarto slot per gli italiani, con Pellegrino che rischia di stare fuori.