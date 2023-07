Milan, grana Origi: come potrebbe cambiare il mercato in entrata

Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo sia in entrata che in uscita. Potrebbe esserci una grana Origi, il motivo

Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo sia in entrata che in uscita. Potrebbe esserci una grana Origi, il motivo:

come riportato da Calciomercato.com l’attaccante vorrebbe una seconda chance, mentre l’idea del club rossonero vorrebbe cederlo per un vantaggio sportivo e, soprattutto, economico. Vorrebbe dire centrare una plusvalenza e risparmiare sul ricco ingaggio, che è di 4 milioni di euro netti al stagione, 5,24 milioni di euro lordi, fino al 2026. La scelta di Origi di non muoversi, insieme alla difficoltà nel cedere Messias e Rebic, potrebbe cambiare il mercato. Il budget, rimpolpato dalla cessione di Tonali, al momento è soprattutto per il centrocampo, dove la coperta è corta. Se Origi resta il Milan prenderà un profilo low cost o in prestito.