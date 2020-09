Milan, Calabria tra i più in forma nella pre-season: vuole riconquistare la fiducia di Pioli

Davide Calabria è uno dei giocatori più in forma del Milan in questa pre-season: dimenticato il mercato vuole di nuovo fiducia

Da sicuro partente a nuova, rivitalizzata, risorsa. Davide Calabria è uno dei giocatori rossoneri più in forma in questa pre-season: in tutte le amichevoli disputate infatti il giovane terzino rossonero ha messo in campo prestazioni di assoluto spessore, dimostrando corsa, grinta e buona propensione alla fase offensiva.

Solo qualche settimana fa era data per scontata una sua partenza, con il Milan pronto a fare cassa per poi fiondarsi su Aurier del Tottenham. Le circostanze del mercato, il tempo e probabilmente anche qualche altro fattore hanno però raffreddato la pista cessione. Uno spiraglio in mezzo al quale Calabria si è fiondato con prontezza. Spetterà a Maldini e Massara adesso fare le opportune considerazioni, ma viste le priorità di intervento in altri reparti, il numero 2 del Diavolo può rimanere e candidarsi nuovamente a padrone della fascia destra.