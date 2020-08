Il Tottenham ha chiuso l’acquisto di Gary Doherty nel ruolo di Aurier. Se dovesse partire Calabria il Milan punterà sul francese

Calciomercato Milan: i rossoneri valutano la cessione di Davide Calabria, richiesto dal Cagliari, e nel caso di cessione punteranno tutto su Serge Aurier del Tottenham.

In queste ore gli Spurs stanno infatti chiudendo per il sostituto di Aurier, Gary Doherty dai Wolves, e potrebbe clamorosamente aprire ad una cessione del proprio terzino francese. Il Milan resta alla finestra in attesa del rilancio del Cagliari per Calabria