Milan, Brambati: «Io darei fiducia a Tatarusanu». Così l’ex giocatore sulla situazione portieri in casa rossonera

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Brambati ha commentato la lotta scudetto e le ultime vicende sul Milan.

PORTIERI MILAN – «È difficile dirlo. Io comunque aspetterei Maignan e darei ancora fiducia a Tatarusanu. E’ un secondo e non può avere le stesse prestazioni dell’altro».

LOTTA SCUDETTO – «I numeri li rispetto, ma li guardo fino a un certo punto. Come organico voto sempre l’Inter, anche se è la più lontana. Per me è la più attrezzata e anche più forte rispetto allo scorso anno».