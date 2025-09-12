Milan Bologna su DAZN o Sky? Il programma televisivo della terza giornata di Serie A

Milan Bologna – Il programma completo della terza giornata di campionato e l’emittente in cui saranno trasmesse le varie sfide di Serie A

Sabato 13 settembre 2025 inizia la terza giornata del campionato di Serie A. Dopo la prima delle tre pause Nazionali è tempo di ripartire con il calcio dei club. Il Milan di mister Massimiliano Allegri, reduce da una vittoria ed una sconfitta con Lecce e Cremonese, ripartirà dallo Stadio San Siro domenica 14 settembre. Questo il programma completo della terza giornata e dove saranno trasmessi i match del prossimo fine settimana:

Cagliari Parma sabato 13 settembre ore 15:00 (DAZN)

Juventus Inter sabato 13 settembre ore 18:00 (DAZN)

Fiorentina Napoli sabato 13 settembre ore 20:45 (DAZN SKY)

Roma Torino domenica 14 settembre ore 12:30 (DAZN)

Atalanta Lecce domenica 14 settembre ore 15:00 (DAZN)

Pisa Udinese domenica 14 settembre ore 15:00 (DAZN)

Sassuolo Lazio domenica 14 settembre ore 18:00 (DAZN SKY)

Milan Bologna domenica 14 settembre ore 20:45 (DAZN)

Verona Cremonese lunedì 15 settembre ore 18:30 (DAZN)

Como Genoa lunedì 15 settembre ore 20:45 (DAZN SKY)

In scena uno dei primi big match della stagione, ossia Juventus Inter in programma all’Allianz Stadium. Il Milan scenderà in campo in un remake della finale di Coppa Italia persa a Roma lo scorso maggio, questa volta però a sfidare Vincenzo Italiano non ci sarà Sergio Conceicao ma mister Massimiliano Allegri forte di una squadra profondamente rinnovata.

Si riparte dalla classifica che vede in testa con 6 punti su 6 disponibili Juventus, Napoli, Roma e la sorprendente Cremonese. Il Bologna, avversario dei rossoneri, è a pari punti con il Diavolo dopo aver perso con la Roma all’Olimpico e vinto con il Como in trasferta.