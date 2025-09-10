Infortunio Jashari, spuntano i tempi di recupero dello svizzero! Ecco quando Allegri lo riavrà a disposizione

Infortunio Jashari, emergono i tempi di recupero del centrocampista svizzero: ecco quando Allegri lo riavrà a disposizione

La speranza del Milan di vedere Ardon Jashari subito protagonista si è scontrata con un brutto infortunio. Il centrocampista, arrivato questa estate con grandi aspettative dopo un lungo corteggiamento, dovrà stare ai box per un periodo non indifferente. Un colpo duro per il giocatore e per il club rossonero, che aveva puntato su di lui come uno dei tasselli chiave per il nuovo progetto targato da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore, e da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo.

Jashari, infatti, si è infortunato durante una sessione di allenamento in vista della trasferta contro il Lecce. A rivelarlo è stato lo stesso Allegri, che in conferenza stampa ha parlato di uno scontro di gioco con il compagno Santiago Gimenez. Lo scontro, apparentemente innocuo, ha avuto conseguenze ben più gravi del previsto, lasciando il giovane talento svizzero a terra con un forte dolore.

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Jashari non hanno lasciato spazio a dubbi: come riportato da una nota ufficiale del club, il giocatore ha rimediato una frattura composta del perone destro. Una notizia che ha gettato nello sconforto i tifosi rossoneri, ansiosi di vedere il loro nuovo acquisto in azione dopo le sue prime apparizioni. Allegri lo aveva schierato in brevi spezzoni di gioco sia in Coppa Italia contro il Bari che nella prima giornata di Serie A contro la Cremonese. Sebbene le presenze fossero state brevi, avevano mostrato il potenziale del ragazzo, un centrocampista dalle spiccate doti tecniche e dalla grande visione di gioco. L’infortunio, quindi, arriva nel momento peggiore, proprio quando Jashari stava iniziando a prendere confidenza con i nuovi compagni e con il campionato italiano.

Per il momento, il Milan ha optato per un trattamento conservativo, senza ricorrere alla chirurgia. Questa scelta fa ben sperare per un recupero completo del giocatore, anche se i tempi di recupero per una frattura del genere non sono mai brevi. Si parla di un periodo di stop che potrebbe arrivare fino a due o tre mesi, ma le tempistiche esatte verranno stabilite in base all’evoluzione del quadro clinico. È importante sottolineare che il Milan, nella sua nota ufficiale, ha parlato di trattamento conservativo e non ha fornito una data precisa per il rientro. Questo significa che il club e lo staff medico valuteranno giorno per giorno i progressi di Jashari, per non correre rischi inutili e per permettere al ragazzo di tornare in campo solo quando sarà al 100%.

L’assenza di Jashari rappresenta un problema per il Milan e per il suo tecnico, che perde un’importante alternativa a centrocampo. I rossoneri dovranno fare a meno di un giocatore che avrebbe potuto dare un contributo importante, sia in fase di impostazione che in quella di interdizione.

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan sta monitorando la situazione con attenzione, ma l’obiettivo principale è quello di far recuperare il giocatore nel migliore dei modi e senza fretta. A Jashari, ora, non resta che concentrarsi sulla riabilitazione e tornare più forte di prima per dimostrare tutto il suo valore e ripagare la fiducia che il Milan, Tare e Allegri hanno riposto in lui.