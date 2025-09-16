Milan Bologna, Allegri contro Italiano: è successo ben sei volte!

Milan Bologna, mister Massimiliano Allegri batte Vincenzo Italiano con un risultato costante. Ben sei volte su sette

La sfida di campionato tra il Milan e il Bologna, andata in scena domenica sera, si è conclusa con il risultato di 1-0, un punteggio che ha cementato la tradizione vincente del tecnico rossonero Massimiliano Allegri contro il collega Vincenzo Italiano. La vittoria, arrivata grazie a un capolavoro balistico di Luka Modric, ha regalato al Diavolo tre punti fondamentali in una partita tutt’altro che semplice.

La curiosità che emerge dall’analisi del match non è legata solo al risultato in sé, ma al modo in cui è maturato. L’esperto allenatore toscano, noto per il suo pragmatismo e per la filosofia del “corto muso”, ha infatti battuto Italiano per la sesta volta su sette incontri, e in tutte queste occasioni il punteggio finale è stato proprio di 1-0. Una statistica che evidenzia la grande capacità di Allegri di imbrigliare le sue avversarie e di capitalizzare ogni minima occasione.

Il gol decisivo è stato firmato da Luka Modric, l’eterno centrocampista croato, la cui classe cristallina ha risolto una partita che sembrava destinata al pareggio. La sua conclusione perfetta ha superato la difesa bolognese, dimostrando come anche un piccolo lampo di genio possa fare la differenza in un match bloccato.

Questa vittoria, seppur di misura, è un ulteriore segnale della solidità del Milan di Allegri. Il club meneghino, pur non esprimendo un calcio spettacolare, si sta dimostrando una squadra concreta e cinica, capace di portare a casa il risultato anche in situazioni di difficoltà. Il tecnico livornese ha saputo plasmare i suoi giocatori a sua immagine e somiglianza, instillando in loro una mentalità vincente che si basa sulla gestione della partita e sull’efficacia in zona gol.

Dall’altra parte, il Bologna di Vincenzo Italiano, l’allenatore che in passato ha guidato anche Fiorentina e Spezia con ottimi risultati, ha dimostrato il suo valore, ma non è riuscito a scardinare il muro difensivo dei rossoneri. Un’ennesima sconfitta di misura per il tecnico siciliano contro Allegri, che si conferma come uno dei suoi avversari più ostici.