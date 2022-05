Milan, anche il Bentegodi diventa rossonero: in 16 mila per il Diavolo in occasione della gara col Verona

Come scrive La Gazzetta dello Sport dopo l’Olimpico anche il Bentegodi è destinato a colorarsi di rossonero in occasione di Verona-Milan. Degli oltre 31 mila spettatori totali, circa 16 mila saranno tifosi del Milan.

I biglietti del settore ospiti, 2.600, sono andati presto esauriti. Così come i posti di poltronissima nord che in un secondo momento sono stati riservati ai tifosi rossoneri. Senza restrizioni delle autorità i milanisti spinti dalla foga scudetto sono stati i più veloci ad acquistare i tagliandi indipendentemente dal settore: l’Osservatorio non ha rivelato criticità tra le due fazioni. Motivo per cui non sono stati posti limiti specifici.