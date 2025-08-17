Milan Bari, i 60mila di San Siro renderanno omaggio ai nuovi arrivati: accadrà nel prepartita

Milan Bari, questa sera nel prepartita a San Siro saranno presentati i 7 nuovi acquisti dei rossoneri

Questa sera, a pochi istanti dal fischio d’inizio di Milan-Bari, la prima partita ufficiale della stagione valida per il primo turno di Coppa Italia, lo stadio di San Siro si trasformerà in un grande palcoscenico. Davanti a una cornice di pubblico straordinaria, circa 60mila tifosi, il club rossonero presenterà i nuovi volti che andranno a comporre la rosa per la stagione in arrivo. Un momento di festa e di grande attesa che segnerà l’inizio del nuovo ciclo targato Massimiliano Allegri.

La sfilata dei nuovi arrivati vedrà il campo il primo calciatore rossonero in campo: Samuele Ricci, il talentuoso centrocampista italiano con una visione di gioco raffinata. Dopo di lui, sarà la volta di Luka Modric, il genio croato, pallone d’oro e regista di fama mondiale, il cui arrivo ha infiammato i cuori dei tifosi. Saranno poi presentati i difensori: Pietro Terracciano, il giovane e promettente difensore italiano, Pervis Estupinan, il terzino ecuadoriano veloce e con un’ottima propensione offensiva, e Koni De Winter, il robusto difensore belga.

Non mancheranno, ovviamente, i volti nuovi del centrocampo: Ardon Jashari, il talentuoso centrocampista svizzero, che darà quantità e qualità in mezzo al campo. L’ultimo a essere presentato, sarà l’ultimo acquisto, Zachary Athekame, il promettente difensore francese che si unisce alla corte di Allegri, il tecnico livornese che lo ha voluto a tutti i costi.

Sarà una serata di grande emozione per i tifosi del Diavolo, che finalmente potranno ammirare da vicino i loro nuovi beniamini. L’atmosfera sarà elettrizzante e il pubblico, come sempre, non farà mancare il proprio calore. La presentazione dei nuovi acquisti è il modo migliore per accogliere la nuova stagione e per iniziare con il piede giusto il cammino in Coppa Italia, una competizione che i rossoneri puntano a onorare fino in fondo.