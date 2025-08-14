Allenamento Bari: il report completo dei prossimi avversari del Milan in Coppa Italia. Ultime

Allenamento Bari: ecco il report completo dei prossimi avversari del Milan nella sfida di domenica sera in Coppa Italia

Il conto alla rovescia per l’esordio ufficiale della stagione è quasi terminato per il Bari, che domenica sera, 17 agosto, alle ore 21:15, affronterà il Milan a San Siro nel 32esimo di finale di Coppa Italia FrecciaRossa. Un impegno di altissimo profilo per i biancorossi, che continuano la loro intensa preparazione in vista di questa sfida cruciale. Il report dettagliato dell’allenamento odierno, 14 agosto, diffuso sul sito ufficiale del club pugliese, offre uno spaccato significativo sul lavoro svolto dalla squadra.

La giornata di preparazione ha preso il via con un lungo e approfondito prologo in sala video. Questo momento è stato fondamentale per analizzare strategie, studiare l’avversario e affinare i dettagli tattici in vista dell’incontro con i rossoneri. Dopo la fase teorica, la squadra è scesa in campo per una seduta prettamente tattica. L’allenamento è stato caratterizzato da esercitazioni a tutto campo con obiettivi variabili, pensate per simulare diverse situazioni di gioco e testare la reattività e la compattezza del gruppo. Il tutto è stato preceduto da un riscaldamento tecnico ad intensità crescente, per portare gli atleti alla giusta condizione fisica e mentale.

Infortuni e Prossimi Impegni del Bari

Non tutte le notizie dal campo di allenamento sono state positive. Il report ha evidenziato una tabella di lavoro differenziata per due elementi della rosa: Davide Colangiuli e Sheriff Kassama. Questa condizione suggerisce che entrambi i giocatori stanno recuperando da infortuni o stanno seguendo percorsi di riabilitazione personalizzati. La loro disponibilità per la sfida di San Siro rimane, al momento, incerta e sarà monitorata con attenzione dallo staff tecnico.

Il programma del Bari per i prossimi giorni è ben definito. Per domani, Ferragosto, è prevista una seduta di allenamento pomeridiana, a dimostrazione dell’impegno e della dedizione della squadra anche in un giorno festivo. Sabato mattina, invece, si terrà la seduta di rifinitura, l’ultima prima della partenza per Milano. Nel primo pomeriggio di sabato, infatti, il gruppo si metterà in viaggio alla volta del capoluogo lombardo, pronto per affrontare il Milan sul prestigioso palcoscenico di San Siro.

Milan: Attesa e Novità in Vista della Coppa Italia

L’incontro di Coppa Italia non è solo un banco di prova per il Bari, ma rappresenta anche il primo appuntamento ufficiale della stagione per il Milan. I tifosi rossoneri sono curiosi di vedere all’opera la squadra sotto la guida del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e con le novità apportate dalla direzione sportiva affidata a Igli Tare, il nuovo DS del Milan. Le aspettative sono alte e la Coppa Italia offre un’ottima opportunità per iniziare la stagione con il piede giusto, specialmente dopo le importanti decisioni prese a livello dirigenziale.

La partita tra Bari e Milan sarà un evento di grande richiamo, trasmesso in diretta su Canale 5, permettendo a un vasto pubblico di seguire le sorti di questo affascinante confronto. L’analisi del report del Bari evidenzia una squadra concentrata e determinata, pronta a dare il massimo contro un avversario di caratura superiore. Sarà interessante vedere come i pugliesi riusciranno a interpretare la partita e se la meticolosa preparazione tattica darà i frutti sperati sul campo di San Siro.