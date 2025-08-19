Milan Bari, Allegri ha un uomo in più sui cui puntare: è stato il migliore!

Milan Bari, è stato premiato lui come migliore in campo. Max Allegri avrà un jolly da sfruttare

Il centrocampista belga Alexis Saelemaekers si è guadagnato il titolo di migliore in campo nella recente amichevole tra il Milan e il Bari. Un riconoscimento significativo per un giocatore che spesso ha diviso i tifosi rossoneri, ma che ha saputo dimostrare il proprio valore in una partita importante di questo precampionato. La sua prestazione ha messo in luce non solo la sua consueta energia e abnegazione, ma anche una maggiore lucidità nelle scelte offensive e una concretezza che l’hanno reso una spina nel fianco per la difesa avversaria.

Allegri ha un jolly da sfruttare

Il Milan sembra aver trovato un vero e proprio “jolly” tra le sue fila, una risorsa preziosa per il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, uno dei tecnici più esperti e vincenti del calcio italiano. Conosciuto per la sua capacità di valorizzare i giocatori e di adattare i moduli di gioco alle caratteristiche della rosa, Allegri ha a disposizione un elemento versatile come Saelemaekers, capace di ricoprire più ruoli.

Il belga, infatti, può agire sull’esterno del centrocampo, come ala offensiva o, se necessario, anche come terzino. Questa duttilità tattica lo rende una pedina fondamentale negli schemi del Diavolo. Avere un giocatore in grado di ricoprire più posizioni con la stessa efficacia è un grande vantaggio, specialmente in una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa tra campionato e coppe.

Un’opportunità per il riscatto

La partita contro il Bari non è stata solo una dimostrazione di talento per Saelemaekers, ma anche un’importante occasione per guadagnare la fiducia del nuovo allenatore e di consolidare la sua posizione all’interno della squadra. La concorrenza nel centrocampo dei rossoneri è agguerrita, ma la performance del belga ha dimostrato che può ritagliarsi uno spazio da protagonista.

Per Allegri, poter contare su un giocatore come lui significa avere più opzioni a disposizione. Non solo potrà sfruttare le sue qualità in base alle esigenze tattiche della singola partita, ma potrà anche schierarlo come arma a gara in corso per cambiare il volto del match. La stagione è appena iniziata, ma Saelemaekers ha già lanciato un segnale forte: è pronto a lottare per un posto da titolare.