Milan Bari, il dato sui tifosi che saranno presenti a San Siro: tra provenienza ed età media

Milan Bari di Coppa Italia andrà in scena domenica a San Siro. Tutte le curiosità sugli spettatori presenti

San Siro si prepara ad accogliere un’autentica festa del calcio, ma soprattutto, una celebrazione dell’internazionalità del brand Milan. Per la partita di Coppa Italia che vedrà i rossoneri affrontare il Bari domenica, sono già stati venduti oltre 53.000 biglietti. Un dato notevole, considerando che si tratta di una competizione secondaria, ma che assume un significato ancora più profondo se si analizza la provenienza dei tifosi.

Un tifo globale per il Diavolo

Il dato più sorprendente emerso dalla vendita dei biglietti è la provenienza dei sostenitori: sono infatti ben 108 i Paesi rappresentati tra gli acquirenti. Questo testimonia la forza e la passione globale che il Diavolo continua a generare in ogni angolo del pianeta. Dopo l’Italia, le nazioni più rappresentate sono la Francia, la Germania e la Svizzera, a conferma della forte presenza di tifosi milanisti nel cuore dell’Europa.

Ma la passione per il Milan non conosce confini: i dati mostrano che ci saranno fan che arriveranno da luoghi remoti come Samoa, Barbados, Mauritius e persino la Polinesia francese. Una vera e propria prova dell’amore incondizionato che il club di Via Aldo Rossi suscita a livello mondiale. In questo contesto, le diverse culture e le distanze si annullano, unite dall’unica passione per i colori rossoneri.

Un pubblico giovane e le aspettative per la partita

Il dato demografico rivela che l’età media degli acquirenti è di circa 32 anni. Un dato che non fa altro che confermare l’appeal del club nei confronti delle nuove generazioni e che assicura un futuro luminoso alla base del tifo.

L’incontro di Coppa Italia contro il Bari, squadra che milita in Serie B, rappresenta per i rossoneri una grande opportunità per iniziare la stagione con il piede giusto. Il nuovo allenatore Paulo Fonseca, che ha sostituito il precedente allenatore Stefano Pioli, è pronto a fare il suo esordio in una gara ufficiale e vuole dimostrare che la squadra può competere su tutti i fronti. Il vasto e appassionato pubblico di San Siro, pronto a sostenere il Milan da ogni angolo del mondo, sarà una motivazione in più per il Diavolo per scendere in campo e dare il massimo.

Tifosi d’eccezione

Inoltre, nelle aree hospitality dello stadio, saranno presenti circa 2.000 persone, pronte a vivere l’esperienza della partita da una prospettiva più esclusiva. Questo dato dimostra l’elevato interesse anche tra un pubblico che cerca un’esperienza più lussuosa. Tutti, però, sono uniti dalla stessa passione: quella per il Milan.