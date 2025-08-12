Mercato Milan, le cifre definitive di Morata al Como: ecco quanto incassano i rossoneri nel triangolo col Galatasaray

Mercato Milan, arrivano le cifre definitive del trasferimento di Morata al Como: ecco quanto incassano i rossoneri. Ultime

Il calciomercato Milan estivo continua a regalare colpi di scena, e uno dei più recenti riguarda l’attaccante spagnolo Álvaro Morata. Dopo settimane di speculazioni e un prestito al Galatasaray interrotto anzitempo, il futuro di Morata è stato finalmente definito, con il Como che si assicura le sue prestazioni. Una notizia che, oltre a definire un importante rinforzo per la squadra lariana, porta anche un significativo beneficio economico nelle casse del Milan, attualmente guidato dal neo direttore sportivo Igli Tare e dall’altrettanto neo allenatore Massimiliano Allegri.

Le condizioni dell’affare Morata sono state dettagliate dal giornalista Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, una fonte autorevole nel panorama del calciomercato internazionale. Secondo le informazioni rivelate da Moretto, il trasferimento di Morata al Como è avvenuto a titolo definitivo, un aspetto fondamentale per la programmazione tecnica dei biancoblu.

L’operazione ha coinvolto anche il Galatasaray, la squadra turca con cui Morata era in prestito. Per l’interruzione anticipata del rapporto, il club di Istanbul ha ricevuto una compensazione economica pari a 5 milioni di euro. Una cifra che ha permesso di sbloccare la situazione e di aprire le porte al ritorno di Morata in Italia, seppur in una piazza diversa da quelle a cui il suo nome era stato accostato in passato.

Il vero beneficiario economico di questa operazione, però, è stato il Milan. Per il trasferimento a titolo definitivo di Morata al Como, i rossoneri incasseranno ben 10 milioni di euro. Un apporto finanziario considerevole che arriva in un momento cruciale per il club. Questi fondi potranno essere reinvestiti da Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan, per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L’arrivo di Tare e Allegri ha già innescato una nuova fase nella gestione sportiva del Milan, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva in tutte le competizioni.

La cessione di Morata al Como, con il conseguente incasso per il Milan, dimostra l’attenzione del club rossonero, sotto la nuova guida, alla gestione oculata delle risorse e alla valorizzazione dei propri asset, anche se indirettamente coinvolti in operazioni di mercato complesse. La strategia di Tare e le indicazioni di Allegri saranno ora fondamentali per trasformare questa liquidità in nuovi acquisti mirati che possano elevare il livello tecnico della squadra e perseguire gli ambiziosi obiettivi del Milan per la prossima stagione.

Il Como, dal canto suo, si assicura un attaccante di esperienza internazionale e di indubbie qualità, un acquisto di prestigio che sottolinea le ambizioni del club e la volontà di essere protagonista nel prossimo campionato. Per Morata, invece, questa rappresenta una nuova sfida, l’opportunità di rilanciarsi e dimostrare il suo valore in un contesto nuovo e stimolante. Il calciomercato è sempre in fermento, e questa operazione ne è l’ennesima riprova, con conseguenze dirette e indirette che influenzeranno le strategie di diverse squadre.