Milan Atletico Madrid, record negativo per i rossoneri: ecco quale

Per la prima volta nella storia il Milan non vince nessuna delle prime due partite di Champions: Atletico bestia nera

Con la rete di Suarez su un rigore (molto generoso) che ha gelato San Siro nel finale e consegnato la vittoria all‘Atletico Madrid, il Milan non ha solo perso la partita ma ha stabilito anche un record negativo.

MAI NELLA STORIA – Non era infatti mai capitato che il Diavolo non vincesse nessuna delle prime due gare di Champions League. come riporta Opta Paolo. La qualificazione a questo punto diventa durissima.