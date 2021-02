Milan all’esame giallorosso: una vittoria per l’allungo Champions

Il Milan può sfruttare i passi falsi di Lazio e Juve di ieri e mettere un’importante macigno sulla prossima Champions

Pesante, pesantissima. La trasferta di Roma contro i giallorossi assume per il Milan i contorni del classico match ball per la qualificazione in Champions. Una vittoria manderebbe la Juve a sei punti e la Roma a otto a due mesi dalla fine della stagione.

OCCASIONE GHIOTTA – Ibra e compagni, reduci da 4 partite non al top fra campionato ed Europa League, sono consci del fatto che non sarebbe giusto vanificare il grandissimo lavoro fatto. Si riparte da Roma per inseguire quella qualificazione alla Coppa dalle grandi orecchie che manca ormai da 7 anni e mezzo.