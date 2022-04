Milan a secco di goal da due partite: ecco da quanto non accadeva

Il Milan è a secco di goal da due partite: ecco da quanto non accadeva questo alla formazione di Pioli

Come riportato dai dati Opta, il Milan è rimasto a secco di gol per due incontri consecutivi di Serie A, ovvero i match contro Bologna e Torino, ed è per la prima volta dal febbraio 2021.

Nello scorso campionato le partite in questioni furono due sconfitte, contro Spezia (2-0) e contro Inter (0-3). Il dato è riportato da Opta.