Milan, a Napoli senza paura: Pioli si fida dei suoi

La gara tra Napoli e Milan potrà dire molto sull’esito finale del campionato: Pioli si fida dei suoi e prepara una grande partita

Dopo l’importante pareggio ottenuto nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter (lo zero a zero permette al Milan di avere due risultati su tre per centrare la finale di Roma), i rossoneri sono ora concentrati sul big match di domenica sera al Maradona contro il Napoli.

Una sfida che a detta di tanti vede il gruppo di Spalletti favorito anche in virtù degli ultimi risultati. Pioli e i suoi incassano e preparano una grande partita: smentire i pronostici è d’altronde una prerogativa del Diavolo che dopo i due mezzi passi falsi con Salernitana e Udinese vuole rilanciarsi prepotentemente. Pioli sa come si fa.