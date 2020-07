Milan: 39 tiri contro 5, nove in porta, rossoneri stregati dalla Spal

Il Milan ha tirato ben 39 volte, 9 dirette verso la porta difesa da Letica. Pioli rimane deluso per il risultato finale

Il Milan non è andato oltre il 2-2 contro la Spal di Di Biagio, conquistando un solo punto in rimonta dopo essere stato sotto di due reti nel primo tempo.

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, i rossoneri hanno tirato ben 39 volte, mirando la porta difesa da Letica solamente in 9 occasioni. Al contrario i ferraresi hanno calciato solamente 5 volte, segnando due gol. La porta biancoazzurra per certi versi pareva stregata.

In video conferenza, Pioli si è sentito deluso per il risultato: «Abbiamo giocato solo noi nei primi dieci minuti. Loro hanno calciato due volte in porta e abbiamo incassato due gol. Tale situazione ha condizionato il resto della sfida. Abbiamo pareggiato ma abbiamo perso lucidità e non siamo riusciti a fare il terzo gol».