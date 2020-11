Milan, 100 presenze in Serie A per Calabria: «Traguardo festeggiato con una grande partita»

Davide Calabria ha festeggiato oggi con la Fiorentina la 100esima presenza in Serie A: tutte con la maglia del Milan

Davide Calabria ha festeggiato oggi la 100esima presenza in Serie A con la maglia del Milan. Il giovane terzino rossonero, protagonista di una grande prestazione contro la Fiorentina, ha così celebrato il traguardo su Twitter:

«Una gran partita per festeggiare le 100 presenze in ⁦Serie A e consolidare il primato in classifica!».