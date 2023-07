Miglior salvataggio della stagione del Milan: ecco il vincitore

Il Milan in questi giorni ha proposto un sondaggio sui social per votare il miglior salvataggio della stagione 2022-23. Ecco chi ha vinto:

🥇 @emirates Save of the season 🥇

🥁 @mmseize‘s save against Napoli wins it 👏#SempreMilan pic.twitter.com/AD8d0LrtpO

— AC Milan (@acmilan) July 2, 2023