Messias via dal Milan? Due possibili scenari per il brasiliano

Dopo le entrate il Milan pensa anche alle uscite sul mercato. In tal senso spuntano due scenari possibili per il futuro di Messias. Entrambi si intrecciano con il Torino:

come riportato da Calciomercato.com c’è un discorso aperto con il club granata: ai rossoneri piace il profilo del classe 2000 Wilfried Singo e se i discorsi dovessero andare avanti nella trattativa potrebbe entrare anche Messias; non è escluso però che per l’ex Crotone possa aprirsi anche un’operazione a parte.