Il Milan si muove sul mercato estivo anche in uscita. In tal senso potrebbe salutare Messias che piace al Besiktas

Dopo Rebic, diventato oggi ufficialmente un giocatore del Besiktas, potrebbe raggiungerlo in Turchia anche Messias.

Come riportato da Daniele Longo il Milan e il club turco sarebbero vicini ad un accordo, tuttavia il brasiliano è orientato a dire ‘no’ alla proposta per motivi personali. Vuole restare in Italia