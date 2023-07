Dopo Ante Rebic anche Messias potrebbe salutare il Milan per andare al Besiktas. Ecco la risposta del club all’offerta turca

Doppia cessione in vista sul mercato per il Milan? Dopo Ante Rebic anche Messias potrebbe salutare il club rossonero per andare al Besiktas.

Come riportato da Sky Sport però per il momento l’offerta arrivata dal club turco è ritenuta troppo bassa