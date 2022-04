Mertens amaro: «Stagione che mi ha deluso, quest’anno non c’era la Juve»

Mertens: «Sono deluso da questa stagione. Non è come quando c’era la Juve». Le dichiarazioni dell’attaccante del Napoli

Dries Mertens ha parlato a DAZN dopo Napoli-Sassuolo.

«Abbiamo fatto 91 punti anni fa, ma la Juventus era troppo più forte. Questa è la stagione in cui sono più deluso. Le altre squadre non sono più forti di noi, ma Juventus, Roma e Lazio stanno dietro. È un peccato, ma bisogna alzare la testa perché andremo in Champions. Speriamo di combattere di nuovo per lo Scudetto. Abbiamo sognato, siamo stati vicini e abbiamo sbagliato. Non dobbiamo mollare, speriamo di prendere giocatori forti in estate e di fare belle cose. Penso sempre a me stesso, se faccio bene aiuto la squadra. Ho giocato poco, ma ho aiutato la squadra».