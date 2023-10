Mercato Milan, è derby per Djalo: i nerazzurri hanno raggiunto l’intesa economica. Le ultime notizie di calciomercato

Come rende noto Calciomercato.com, il lungo stop subìto da Djalo ha concesso al giocatore il tempo di riflettere sul proprio futuro. Da escludere completamente il suo rinnovo con il Lille, il difensore non è mai sparito dal mirino dell’Inter ed era seguito anche dal mercato Milan per quanto concerne il calciomercato.

DJALO – «I dialoghi sono avanzati, le parti hanno parlato anche di aspetti economici e tutto potrebbe essere definito in fretta, ma da viale della Liberazione continuano ad essere molto cauti in merito alla questione. Forse perché la firma sul contratto non può arrivare prima di gennaio e nel frattempo si sta diffondendo la voce di un reale interessamento del Barcellona per il calciatore, che può contare sulla stima di Deco. L’Inter sente di aver fatto i passi giusti, con Tiago Djalo c’è un’intesa di massima, che però bisognerà formalizzare nero su bianco».