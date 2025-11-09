Mercato Milan, quale futuro per Vlahovic? Il top club si ritira dalla corsa, i rossoneri osservano da lontano. Tutti i dettagli

Mercato Milan, il Bayern Monaco si è ritirato momentaneamente dalla corsa a Vlahovic: i rossoneri osservano da lontano

Si registra un importante e inatteso aggiornamento nel futuro di Dusan Vlahovic. Il Bayern Monaco, che per settimane è stato un pretendente di primissimo piano, si ritira dalla corsa per l’attaccante della Juventus. A svelare l’importante update di mercato è l’esperto Fabrizio Romano, che ha confermato l’interruzione dei dialoghi da parte del club tedesco.

Mercato Milan, il Bayern si sfila dalla corsa a Vlahovic: «Contatti fermi a ottobre»

Secondo quanto riportato da Romano, il club bavarese ha fermato i contatti per il bomber serbo. Le trattative, o meglio i sondaggi, non hanno avuto alcun avanzamento nell’ultimo mese. Gli ultimi colloqui, infatti, risalgono ormai a quasi trenta giorni fa, «tra il 5 e il 10 di ottobre». Da quel momento, il nulla. Il Bayern Monaco, che era stato indicato come uno dei club più interessati (insieme a Tottenham, Chelsea e Barcellona), ha deciso di mollare la presa.

La cura Spalletti e l’impatto sul Milan

Questa frenata dalla Germania è un assist inaspettato per la Juventus e per il nuovo corso di Luciano Spalletti. Se fino a pochi giorni fa l’addio di Vlahovic sembrava l’unica strada percorribile – a causa di un contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio da 12 milioni fuori parametri – ora la situazione è ribaltata.

Spalletti ha immediatamente investito il suo numero 9 del ruolo di leader tecnico ed emotivo, blindandolo pubblicamente. Lo stesso allenatore ha svelato come Vlahovic gli abbia confidato di essere «felicissimo di rimanere».

Questo scenario complica ulteriormente la situazione per club come il mercato Milan che, pur seguendo il profilo di Vlahovic con interesse in ottica futura, vedono il serbo sempre più proiettato verso la permanenza e il rinnovo.

Il futuro più bianconero

Il ritiro di un colosso come il Bayern Monaco rafforza enormemente la posizione della Signora. La «cura Spalletti» sembra funzionare, in campo (tre risultati utili consecutivi) e fuori. A questo si aggiungono le parole di apertura del dirigente Giorgio Chiellini (Director of Football Strategy) su un possibile rinnovo. La Vecchia Signora e Vlahovic potrebbero essere vicini a riaprire quel dialogo per il prolungamento che, solo un mese fa, sembrava impossibile. Il futuro del bomberserbo, ora, è un po’ più a tinte bianconere.