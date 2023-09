È ufficiale il ritorno di Sergio Ramos in Spagna. Il difensore, accostato anche al Milan sul mercato, giocherà al Siviglia

Sergio Ramos torna in Spagna e al Siviglia. Il difensore, accostato anche al Milan sul mercato, sceglie di non farsi tentare dai soldi dell’Arabia e di firmare un contratto annuale con il club che lo ha lanciato nel calcio dei big:

COMUNICATO – «Il Sevilla FC e Sergio Ramos hanno raggiunto un accordo. Questo è il ritorno del difensore centrale, che torna a casa quasi due decenni dopo aver lasciato, a soli 19 anni, diretto al Real Madrid. Ramos, che è stato svincolato il 30 giugno dopo essere passato per il Paris Saint-Germain, è arrivato a Siviglia lunedì mattina per superare le visite mediche e firmare il suo contratto, che lo lega all’entità Nervionense per una stagione».