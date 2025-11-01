Mercato Milan al lavoro per blindare Fikayo Tomori: ottimismo diffuso e prolungamento con adeguamento all’orizzonte. I dettagli

Connect with us

Calciomercato

Mercato Milan, rossoneri al lavoro per blindare Fikayo Tomori, attualmente in scadenza a giugno del 2027. I dettagli

In attesa del cruciale mercato di gennaio, la dirigenza del mercato Milan in via Aldo Rossi sta intensamente lavorando per blindare i pilastri della squadra. Al centro delle trattative per i rinnovi di contratto c’è Fikayo Tomori, il difensore inglese il cui contratto è attualmente in scadenza nel 2027.

Secondo quanto appreso da Pietro Mazzara, l’ottimismo intorno alla sua permanenza è «massimo». Tomori ha già dato la sua «ampia disponibilità al prolungamento con adeguamento dell’ingaggio», un segnale forte della sua volontà di restare in rossonero.

Rinnovo Tomori, dialoghi costanti: inglese elemento insostituibile

La volontà delle parti è chiara: i colloqui tra il Milan e l’entourage del difensore sono costanti e si stanno rivelando «molto prolifici». Questo clima di collaborazione è fondamentale per superare le prossime fasi della trattativa e raggiungere un accordo definitivo.

Nonostante la frequenza dei dialoghi, non sono stati ancora programmati degli incontri formali per «entrare nella fase decisiva della trattativa». Per il momento, si lavora ai dettagli preliminari e alla quadratura delle cifre dell’adeguamento contrattuale.

La fiducia nel buon esito dell’operazione è un sentimento diffuso in via Aldo Rossi: «Intorno a [questa] vicenda si respira comunque grande fiducia e ottimismo e tutto lascia pensare che alla fine [il] rinnovo andrà in porto». Fikayo Tomori è considerato un «elemento insostituibile della difesa», e il suo prolungamento rappresenterà un messaggio forte di continuità e stabilità per il progetto tecnico del Milan.

