Calciomercato Milan, Furlani gongola: doppio rinnovo ormai dietro l’angolo, dialoghi assolutamente positivi tra le parti

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani è pronto a blindare Tomori e Saelemaekers: i due apertissimi al prolungamento coi rossoneri

In attesa del cruciale mercato di gennaio, la dirigenza del calciomercato Milan in via Aldo Rossi è intensamente al lavoro per blindare i pilastri della squadra. Al centro delle trattative ci sono i rinnovi di contratto di Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori, entrambi attualmente in scadenza nel 2027.

Secondo quanto appreso da Pietro Mazzara, l’ottimismo è massimo poiché sia l’esterno belga che il difensore inglese hanno già dato la loro «ampia disponibilità al prolungamento con adeguamento dell’ingaggio».

Calciomercato Milan, dialoghi costanti e ottimismo diffuso su Tomori e Saelemaekers

La volontà delle parti è chiara: i colloqui tra il Milan e gli entourage dei due giocatori sono costanti e si stanno rivelando «molto prolifici». Questo clima di collaborazione è fondamentale per superare le prossime fasi della trattativa.

Nonostante l’alta frequenza dei dialoghi, non sono stati ancora programmati degli incontri formali per «entrare nella fase decisiva della trattativa». Questo suggerisce che, per il momento, si sta lavorando ai dettagli preliminari e alla quadratura delle cifre dell’adeguamento.

La fiducia nel buon esito delle operazioni è un sentimento diffuso in via Aldo Rossi: «Intorno ad entrambe le vicende si respira comunque grande fiducia e ottimismo e tutto lascia pensare che alla fine questi due rinnovi andranno in porto».

Fikayo Tomori, in particolare, è considerato un elemento insostituibile della difesa, e il suo prolungamento rappresenterebbe un messaggio forte di continuità. Alexis Saelemaekers, dal canto suo, vedrebbe premiata la sua duttilità e il suo impegno costante per la causa rossonera.