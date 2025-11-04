Mercato Milan, Tare pronto a scendere in campo? Situazione

Connect with us

Published

11 minuti ago

on

By

Tare

Mercato Milan, Igli Tare è pronto a scendere in campo per cercare di convincere Maignan a rinnovare il contratto in scadenza a giugno

Mike Maignan ha messo la sua «firma, anzi i guanti», sul successo del Milan contro la Roma, neutralizzando il rigore di Dybala. La «parata dal peso specifico enorme» riaccende il dibattito sul futuro dell’ex Lille: rinunciare a un portiere così forte, «ancor di più se a parametro zero», sarebbe un peccato.

Il contratto di Maignan scadrà nel prossimo mese di luglio, segnando potenzialmente la fine di un rapporto che dura da quasi cinque anni e che ha portato a titoli come lo Scudetto numero 19.

Mercato Milan, segnali negativi sul rinnovo di Maignan: lo strappo con la dirigenza

Nonostante Allegri straveda per il portiere francese e speri in un nuovo accordo, i «segnali consigliano di mantenere i piedi per terra». Allo stato attuale, «l’intenzione di Mike sarebbe quella di salutare». I dialoghi con Furlani si sono «arenti un anno fa» dinanzi a una promessa disattesa di arrivare al rinnovo a stretto giro e alle condizioni richieste. Segnali negativi, dunque, anche se c’è ancora tempo per tentare un accordo e scongiurare l’addio nel prossimo mercato Milan.

Il fattore Allegri e la mediazione Di Tare

La dirigenza sta però giocando due carte fondamentali. Il DS Igli Tare, che vive Milanello ed è sempre a stretto contatto con i giocatori, ha ora l’obiettivo di «provare a ricucire lo strappo» con Maignan.

C’è poi il Fattore Max: i colloqui privati di Max Allegri hanno già convinto Maignan a non puntare i piedi la scorsa estate per andare al Chelsea. Tra i due «il rapporto è molto buono». Allegri proverà a convincere Maignan della «bontà del nuovo progetto a lungo termine» (anche grazie all’arrivo del preparatore Claudio Filippi). La sfida è «ambiziosa e affascinante», ma complicata, perché le parti sono rimaste ferme sulle proprie posizioni negli ultimi mesi, come riporta Calciomercato.com.

