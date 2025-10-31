Mercato Milan, Tare chiude il doppio rinnovo: dialoghi spediti e fumata bianca dietro l’angolo. Tutti gli aggiornamenti

Mercato Milan, Igli Tare pronto a chiudere il doppio rinnovo: Tomori e Saelemaekers vicinissimi alla firma. Tutti i dettagli

Il mercato Milan, nonostante il momento di emergenza infortuni, sta lavorando con grande rapidità anche sul fronte dei rinnovi contrattuali per blindare alcuni elementi chiave della rosa.

Matteo Moretto, esperto di mercato, ha fornito aggiornamenti significativi sulle trattative in corso in via Aldo Rossi, che riguardano l’esterno Alexis Saelemaekers e il difensore centrale Fikayo Tomori.

Mercato Milan, Saelemaekers: rinnovo con adeguamento

Per quanto riguarda l’esterno belga, i dialoghi per un possibile rinnovo con adeguamento del contratto stanno procedendo in maniera spedita. Moretto conferma che le conversazioni sono iniziate e stanno avanzando «anche spedite», suggerendo una volontà comune di arrivare rapidamente a una conclusione positiva. Saelemaekers è considerato un elemento prezioso per la sua duttilità e l’impegno costante.

Tomori: chiusura imminente

Ancora più velocemente, a quanto pare, procede il rinnovo per il pilastro della difesa, Fikayo Tomori. Nonostante l’attuale infortunio al ginocchio e la botta alla coscia, la dirigenza rossonera vuole dimostrare la sua fiducia totale nel difensore inglese.

Moretto afferma che il rinnovo di Tomori «prosegue anche questo molto velocemente e si vuole provare a chiudere il prima possibile». La chiusura in tempi brevi di questo accordo è un segnale forte lanciato dal club, che vuole assicurarsi le prestazioni del difensore per il lungo termine e consolidare il reparto arretrato.