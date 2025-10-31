Saelemaekers Milan, si può allungare il legame: rinnovo in vista. Le ultime

Connect with us

Saelemaekers Milan – Proseguono i dialoghi per il rinnovo. Le ultime sul prolungamento dell’esterno belga

Continua a prendere forma il progetto a lungo termine del Milan anche sul fronte dei rinnovi contrattuali. Tra i protagonisti più vicini a prolungare il legame con il club rossonero c’è Alexis Saelemaekers, esterno belga classe 1999 noto per la sua rapidità, capacità di inserimento e duttilità tattica. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, i dialoghi tra le parti proseguono in maniera costruttiva e l’accordo sembra avvicinarsi rapidamente.

Saelemaekers, arrivato a Milano nel gennaio 2020 dal Anderlecht, si è consolidato come elemento prezioso per il Diavolo, capace di incidere sia in fase offensiva sia in fase difensiva grazie alla sua generosità e alla capacità di adattarsi a più ruoli sulla fascia destra. Con il tecnico Massimiliano Allegri, l’esterno belga ha trovato continuità e fiducia, diventando spesso titolare e parte integrante dei piani tattici della squadra.

Il rinnovo di Saelemaekers rappresenta una scelta strategica per il Milan, che mira a mantenere stabile la propria rosa e a valorizzare giocatori già integrati nel progetto rossonero. La società, guidata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani e dal direttore sportivo Igli Tare, sta valutando un nuovo contratto che possa premiare le prestazioni dell’esterno e incentivarlo a confermarsi ai massimi livelli.

L’accordo imminente con Saelemaekers non è solo un gesto di fiducia nei confronti del giocatore, ma anche un segnale chiaro ai tifosi del Diavolo: il club vuole costruire un gruppo solido e competitivo, con giocatori chiave destinati a rimanere a lungo a Milano. La continuità sul mercato dei rinnovi è vista come una priorità, soprattutto in vista delle sfide nazionali e internazionali che attendono la squadra rossonera.

Se il rinnovo dovesse essere ufficializzato nelle prossime settimane, Saelemaekers continuerà a rappresentare una risorsa fondamentale per Allegri, garantendo esperienza, velocità e dinamismo sulle fasce. Il Milan, così, conferma l’attenzione a valorizzare i propri talenti e a mantenere la rosa competitiva per l’obiettivo di lottare per lo scudetto e per le competizioni europee.

