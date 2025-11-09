Connect with us

Mercato Milan, in difesa non tramonta l'idea Gila! Tare pazzo dello spagnolo

1 minuto ago

gila

Mercato Milan, sempre vivo per rinforzare la difesa il nome di Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio e pallino di Igli Tare

Il mercato Milan ha avviato una ricerca mirata per rinforzare il proprio pacchetto difensivo, con l’obiettivo di inserire marcatori di livello nella rosa di Massimiliano Allegri. Carlo Laudisa, esperto di mercato per La Gazzetta dello Sport, ha fatto luce sui movimenti della dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare.

Secondo Laudisa, Igli Tare e i suoi collaboratori avevano già provato in estate a prendere un difensore centrale di spessore. Tra i nomi che sono tornati prepotentemente di moda c’è quello dello spagnolo Mario Gila, attualmente punto di forza della Lazio.

Mercato Milan, il muro di Lotito per Gila

Gila, difensore centrale classe 2000, è apprezzato per le sue qualità tecniche, la sua aggressività e la capacità di impostare il gioco. L’interesse nei suoi confronti non è una novità: Laudisa ha rivelato che nella scorsa primavera, persino il PSGaveva messo gli occhi sullo spagnolo.

Tuttavia, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha sempre eretto un muro invalicabile. Il patron biancoceleste aveva «chiuso le porte a causa del blocco sul mercato», impedendo di fatto la cessione di uno dei suoi giovani più promettenti.

La Gazzetta suggerisce che il Milan potrebbe tornare all’assalto di Gila, consapevole che l’investimento sul difensore ex Barcellona si allineerebbe perfettamente alla politica del club di puntare su giovani talenti con margini di crescita elevati. L’abilità negoziale di Tare sarà cruciale per convincere Lotito a cedere il giocatore, che è considerato un elemento fondamentale per la difesa biancoceleste.

